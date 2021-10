FRITZ!App TV für iOS: Update behebt Rauschen über Bluetooth

IKEA Symfonisk: Rahmen mit Sonos-Speaker zum Family-Preis

IKEA und Sonos haben an einem neuen Produkt der Symfonisk-Reihe gearbeitet und sich für einen „Bilderrahmen“ entschieden. Wir konnten das Produkt, welches seit Juli verfügbar ist, bereits testen. Falls ihr euch für die Details interessiert, schaut also einfach in den…29. Oktober 2021 JETZT LESEN →