IKEA Symfonisk: Rahmen mit Sonos-Speaker zum Family-Preis

IKEA und Sonos haben an einem neuen Produkt der Symfonisk-Reihe gearbeitet und sich für einen „Bilderrahmen“ entschieden. Wir konnten das Produkt, welches seit Juli verfügbar ist, bereits testen. Falls ihr euch für die Details interessiert, schaut also einfach in den älteren Beitrag.

Ich möchte in diesem Beitrag noch kurz anmerken, dass der Symfonisk-Rahmen mit Sonos-Speaker aktuell noch vergünstigt zu haben ist. Das ist laut Produktseite bereits seit dem 14. Oktober der Fall, allerdings fiel mir jetzt erst auf, dass IKEA das gute Stück für Nutzer von IKEA Family für 149 Euro statt 179 Euro verkauft.

-->

Wie man auf der Produktseite in Erfahrung bringen kann, soll der Family-Rabatt bis zum 14. November 2021 gültig sein. Wer noch kein Mitglied bei IKEA Family ist, kann sich hier kostenlos anmelden.

Video: IKEA Symfonisk Bilderrahmen im Test

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->