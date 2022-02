Futurama kommt offiziell 2023 zurück

Auf meiner Liste für Serien-Comebacks steht Futurama ganz weit oben und wie Variety berichtet, wird Futurama eine neue Staffel bekommen. Die Produktion soll noch im Februar anlaufen und man peilt einen Start bei Hulu um Jahr 2023 an.

Kurz nach der Meldung haben sich diverse Sprecher der Serie geäußert und es gab dann auch noch die offizielle Bestätigung von Hulu selbst. Man hat das Bild, was ihr hier im Beitrag sehen könnt, geteilt. Es wird 20 neue Folgen zum Start geben.



Hulu ist zwar nicht in Deutschland vertreten, die Inhalte gibt es allerdings bei Star, was ein Teil von Disney+ ist. Man darf also davon ausgehen, dass die 8. Staffel von Futurama bei uns verfügbar sein wird. Ich freue mich und hoffe, dass es gut wird.

Futurama returns! New episodes coming to Hulu. pic.twitter.com/xQFAW79VdH — Hulu (@hulu) February 9, 2022

