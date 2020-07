Google und Fitbit: Übernahme wird wohl noch dauern

Die geplante Übernahme von Fitbit könnte noch etwas dauern und es ist nicht mehr sicher, dass Google das Unternehmen noch 2020 übernehmen kann. Es gibt Bedenken an der Übernahme und die EU hat laut Financial Times einen langen Fragebogen (60 Seiten) an Konkurrenten von Fitbit geschickt.

Man hat Bedenken, dass Google auf zu sensible Daten zugreifen könnte und der Umfang vom Fragebogen deutet an, dass am 20. Juli noch keine Entscheidung getroffen wird. Das wäre möglich gewesen, nun deutet sich aber an, dass man die Sache hinauszögern und weitere 4 Monate in Ruhe untersuchen wird.

Kritik kommt übrigens von vielen Stellen und in erster Linie wird kritisiert, dass Google zu viele Daten bekommen könnte. Man habe schon jetzt eine dominante Position auf dem Markt, eine Übernahme von Fitbit könnte Google im Bereich „Health und Fitness“ zu sehr stärken. Google selbst gab daher auch bereits an, dass man die Daten nicht für Google Ads (Werbung) nutzen möchte.

Doch Abseits von den Daten gibt es eigentlich keinen Grund die Übernahme zu verhindern, denn weder Google noch Fitbit haben einen großen Marktanteil auf dem Wearable-Markt. Selbst zusammen wären sie deutlich kleiner als viele der Mitbewerber. Mal schauen, wie sich diese Untersuchung entwickelt.

