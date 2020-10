Google News Showcase startet in Deutschland

Google baut sein Angebot für Google News aus und hat heute das Google News Showcase für Deutschland angekündigt. Dafür hat man sich mehrere Partner wie den Spiegel, den Stern, die FAZ, die Zeit und viele weitere Medien geschnappt.

Worum geht es? Beim Google News Showcase handelt es sich um eine neue Darstellung für journalistische Inhalte in Google News. Google zahlt für die Inhalte und erwirbt gelegentlich auch Artikel, die hinter einer Bezahlschranke stecken.

Das Angebot startet mit der News-App für Android und wird dann bald in der News-App für iOS, in Discover und im Web zu finden sein. Erinnert mich so ein bisschen an Instagram Stories, nur eben mit Artikeln. Weitere Details gibt es im Blog von Google und das folgende GIF zeigt euch, wie das dann aussieht:

