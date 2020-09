Google Pixel 4a 5G offiziell vorgestellt

Google bestätigte schon im August, dass wir zwei weitere Pixel-Smartphones in diesem Jahr sehen werden und eines davon ist das Google Pixel 4a 5G. Da gab es bei der Ankündigung sogar direkt einen Preis dazu: 499 Euro. Es ordnet sich also zwischen dem Pixel 4a und Pixel 5 ein, kommt aber erst im November.

Google Pixel 4a 5G: Die Spezifikationen

Das Google Pixel 4a 5G besitzt ein 6,2 Zoll großes OLED-Display (FHD), auf eine höhere Bildwiederholungsrate muss man hier jedoch verzichten. Dafür gibt es, wie beim Google Pixel 5 auch, den Snapdragon 765G mit 5G-Modem. Dazu kommen 6 GB RAM, 128 GB interner Speicher und ein Akku mit 3800 mAh (kein Qi).

-->

Das Pixel 4a 5G und Pixel 5 besitzen die gleiche Dual-Kamera (12,2 MP + 16 MP Ultraweit) und kommen mit Android 11 auf den Markt. Beim günstigeren Modell sprechen wir über 153,9 x 74,0 x 8,2 Millimeter und ein Gewicht von 168 Gramm.

Klingt doch nach einer soliden Ausstattung für die Mittelklasse, vor allem mit den drei Jahren Update-Garantie und dem Snapdragon-Chip. Nur das mit dem RAM und Speicher ist grenzwertig, da es auch einen Slot für Speicherkarten gibt.

Google fährt in diesem Jahr eine neue Strategie mit drei Mittelklasse-Modellen und das Pixel 4a 5G befindet sich in der Mitte von diesen. Sollte der Preis (Google hat oft eine Aktion am Black Friday) bald sinken und vielleicht auf unter 400 Euro fallen, dann könnte das Pixel 4a 5G sogar eine echte Empfehlung sein.

Weitere Details gibt es auf der Webseite von Google.

Ausgepackt: Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi schickt auch 2020 eine T-Reihe ins Rennen und wir haben das neue Xiaomi Mi 10T Pro bereits hier und mal kurz für euch ausgepackt. Das Xiaomi Mi 10T Pro wurde heute offiziell vorgestellt und mit diesem auch noch das…30. September 2020 JETZT LESEN →

-->