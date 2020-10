Hitliste: EU will Amazon, Apple, Google und Co. strenger kontrollieren

Die EU arbeitet laut Angaben der Financial Times momentan an einer „Hitliste“ für bis zu 20 große Tech-Unternehmen. Es ist noch unklar, wer genau auf dieser Liste landen soll, aber es sollen die größten und mächtigsten Unternehmen sein.

Dazu gehören unter anderem Amazon, Apple, Google, Facebook, Samsung und weitere Giganten der Branche, einigen davon wird aktuell in den USA bereits eine Monopol-Stellung vorgeworfen. Die EU will in eine ähnliche Richtung gehen.

Diese „Hitliste“ soll spezielle Regeln mitbringen, die nur für diese Unternehmen gelten. Dazu gehört zum Beispiel der Austausch von Daten und man fordert etwas mehr Transparenz, als von kleineren Unternehmen in der Tech-Branche.

Ziel sei es die großen Tech-Unternehmen besser zu kontrollieren, denn man will nicht ständig Strafzahlungen fordern und dann wie bisher weitermachen.

Diese Unternehmen haben laut EU zu viel Macht und schaden teilweise dem freien Wettbewerb. Die konkreten Richtlinien der „Hitliste“ stehen aber noch nicht fest, ebenso wie die Unternehmen, die man am Ende auf diese Liste packen möchte.

