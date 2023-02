Home Connect Plus: Die Geofence-Auslöser sind da

Home Connect Plus ist eine App für Android und iOS, mit der man unterschiedliche Smart-Home-Geräte und ganze Systeme verschiedener Hersteller miteinander verknüpfen und gebündelt steuern kann. Das heutige Update bringt wieder eine nützliche Neuerung.

Home Connect Plus verbindet bislang inkompatible Geräte-Kategorien zu einem intelligenten System und eröffnet so neue Möglichkeiten mit Automationen. Interessant hierbei ist, dass beispielsweise auch Homematic IP-Produkte oder AVM FRITZ!-Produkte unterstützt werden. Zudem gibt es Erweiterungen, die das Ganze auf ein noch professionelleres Level heben.

Was hat sich nun im ganz frischen Update getan? Es lassen sich jetzt Geofence-Auslöser in den Automationen nutzen. So wird zum Beispiel eine Aktion ausgelöst, wenn der User das Haus verlässt oder ankommt. Eine sehr nützliche Sache, meines Erachtens.

Eine Liste aller kompatiblen Produkte findet ihr hier. Die App von Home Connect Plus ist gratis.

Home Connect Plus Preis: Kostenlos

