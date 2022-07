Home Connect Plus: Standby-Melder und mehr als Erweiterung

Home Connect Plus ist eine seit 2021 verfügbare App für Android und iOS, mit der man verschiedene Smart-Home-Geräte und ganze Systeme unterschiedlicher Hersteller miteinander verknüpfen und zentral steuern kann. Inzwischen gibt es auch Erweiterungen.

Die Erweiterungen in Home Connect Plus bieten Services, die kostenfrei oder kostenpflichtig genutzt werden können. Derzeit gibt es bereits drei Services, wovon zwei gratis sind. Zum einen hätten wir da den kostenfreien Standby-Melder, der in Kombination mit einer smarten Steckdose funktioniert. Damit lassen sich dann klassische Geräte ein wenig smart machen.

Du benötigst nur eine smarte Steckdose mit Energiemesser, um dein Gerät an die Stromversorgung anzuschließen. Der Service prüft den Stromverbrauch deines Geräts. Wenn der Verbrauch unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, erkennt der Service, dass die Maschine fertig ist, und du wirst benachrichtigt.

Ebenfalls interessant ist der „Präsenz Simulation Service“. Der lernt einen ganzen Tag, wie sich ausgewählte Geräte verhalten und kann dessen Nutzung nachahmen, wenn man nicht zu Hause ist. Neu ist obendrein der kostenpflichtige Notfallservice tink Smart Protect. Zu diesem heißt es:

Smart Protect ist ein digitaler Notfallservice und funktioniert mit einer Vielzahl von vernetzten Alarm Systemen, Rauchmeldern und Wassersensoren, die von Home Connect Plus unterstützt werden. Smart Protect hilft dir dabei, Notfallsituationen schnellstmöglich zu erkennen und zu handeln, damit größere Folgeschäden vermieden werden können. Wenn du nicht anwesend bist, oder selbst nicht auf den Alarm reagieren kannst, werden dir nahestende Personen über die Situation informiert – damit sie nach dem Rechten sehen können.

Home Connect Plus verbindet bislang inkompatible Geräte-Kategorien zu einem intelligenten System und eröffnet so neue Möglichkeiten mit Automationen. Interessant hierbei ist, dass auch Homematic IP-Produkte oder AVM FRITZ!-Produkte unterstützt werden. Eine Liste aller kompatiblen Produkte findet ihr hier.

Home Connect Plus Preis: Kostenlos

