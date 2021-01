Homematic IP: Kooperation mit Vaillant und Cloud-Ausfall

Der europäische Home-Control-Anbeiter eQ-3 und die Vaillant Group haben eine Lizenzvereinbarung für den Bereich der Heizungsregelung getroffen. Am heutigen Morgen kämpft die Homematic IP aber erstmal mit Ausfällen.

Vaillant wird in seiner neuen Gateway-Generation und damit in seinen Smart-Home-Produkten künftig das Homematic-IP-Protokoll aus dem Hause eQ-3 als drahtlose Kommunikationstechnologie nutzen. Der Funkstandard wird sukzessive in den Produkten des Unternehmens zur Anwendung kommen.

Die Kooperation der beiden Unternehmen hatte bereits mit der Einzelraumregelung ambiSENSE von Vaillant begonnen, die ebenfalls auf Homematic IP basiert. Vom Vaillant Gateway über die elektronischen Heizkörperthermostate bis hin zu noch folgenden Produkten werden Vaillant-Geräte zukünftig über das Homematic-IP-Funkprotokoll untereinander kommunizieren können.

Eine wechselseitige Integration der Endgeräte in die bestehenden Smart-Home-Systeme von eQ-3 und Vaillant ist vorerst nicht geplant.

Ausfälle der Homematic IP Cloudserver

Seit heute Morgen hat Homematic IP Ausfälle der Homematic-IP-Cloudserver festgestellt. Man arbeitet „mit Hochdruck“ an der Behebung der Probleme. Derzeit ist nur ein Teil der Anwender betroffen. Das kann ich bestätigen, den in meinem Setup mit Homematic IP läuft derzeit (noch) alles problemlos.

