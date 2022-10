Honda will bei elektrischen Motorrädern führend sein

Der Marktführer bei Motorrädern hat große Pläne, wenn es um die Elektromobilität geht, denn bis 2025 will Honda mindestens 10 elektrische Motorräder auf den Markt bringen. Ziel ist es, auch nach dem Wandel der Branche führend zu sein.

Honda konzentriert sich auf drei Bereiche: Langsame Modelle (unter 25 km/h) für die Stadt, elektrische Mopeds, die 25 bis 50 km/h schnell sind und dann gibt es noch die richtigen Motorräder, mit denen man auch über 50 km/h fahren kann.

Markt für elektrische Zweiräder boomt

Der Markt für elektrische Zweiräder boomt gerade in gewissen Teilen der Welt, vor allem in Indien, wo Roller und Motorräder sehr beliebt sind, geht es steil bergauf. In ein paar Jahren will man eine Million elektrische Einheiten pro Jahr verkaufen und bis 2030 sollen es 3,5 Millionen pro Jahr sein – es dürften aber locker mehr werden.

Honda verkauft aktuell pro Jahr über 13 Millionen Einheiten, da ist man mit 3,5 Millionen pro Jahr meiner Meinung nach durchaus zurückhaltend. Immerhin geht es bei Autos gerade immer schneller, die Motorräder werden auch zügig wechseln.

Und so sieht der Plan für die elektrische Zukunft bei Honda bis 2025 aus:

