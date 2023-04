Dieser neue Huawei-Kopfhörer sieht echt seltsam aus

Huawei hat heute einen neuen Kopfhörer für Deutschland gezeigt, der ein Design mitbringt, was ich durchaus als seltsam einstufen würde. Ist mir so jedenfalls noch nicht begegnet bei kabellosen Kopfhörern, erinnert an die Samsung Galaxy Buds Live.

Die Huawei Freebuds 5 unterstützen High-Res-Audio, es gibt drei Farben bei uns in Deutschland (Silber, Weiß, Orange), die Akkulaufzeit liegt bei mageren 3,5 Stunden mit ANC (daher wirbt Huawei damit nicht auf der Startseite, es sind 20 Stunden mit Case), es gibt einen eigenen Treiber für Bass und eine IPX5-Zertifizierung ist dabei.

Warum so eine Form? Laut Huawei ist diese optimal für ein Ohr geeignet. Aber ich muss schon sagen, dass das auf den Bildern doch etwas komisch aussieht. Ich bin ja grundsätzlich kein Fan von Stängeln (mehr), aber diese hier fallen noch mehr auf.

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Huawei, wo ihr die Freebuds 5 ab sofort für 159 Euro vorbestellen könnt – Marktstart ist am 17. April. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob ich dieses Modell wirklich irgendwann im Alltag sehen werde.

