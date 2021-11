Huawei Mate 50 und mehr? Event soll im Dezember stattfinden

Während wir in Europa weiterhin auf das Huawei P50 warten, so könnte in China in diesem Jahr noch das Huawei Mate 50 anstehen. Normalerweise kommt die P-Reihe im Frühjahr und die Mate-Reihe im Herbst, aber bei Huawei ist es kompliziert.

Großes Huawei Event im Dezember?

Aus China hört man aber jetzt, dass Huawei ein Produkt-Event im Dezember plant und diese Woche gab es das Gerücht, dass die neue Mate-Reihe mit dem neuen 8er-Chip von Qualcomm auf den Markt kommen wird (aber wieder ohne 5G).

-->

Darüber hinaus steht mit dem Huawei Mate V auch ein neues Foldable im Raum, das den Flip-Formfaktor verfolgt. Die Mate X-Reihe kennen wir bereits, das wäre aber ein neuer Ansatz für Huawei (man hätte quasi das Portfolio von Samsung).

Große Produktpalette bei Huawei

Weitere Produkte sind bei Huawei außerdem auch immer denkbar, vor allem bei den großen Events zeigt man gerne eine breite Palette. Und seit die Smartphones auf einem absteigenden Ast sind, konzentriert man sich gerne auf andere Sparten.

Ein Event im Dezember mag für uns ungewöhnlich klingen, in China ist das aber ein üblicher Zeitraum für Ankündigungen. Das lässt uns auch vermuten, dass wir die neuen Produkte, wenn überhaupt, erst 2022 in Deutschland sehen werden.

Video: Ist Huawei am Ende?

-->