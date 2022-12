Humane: Ehemalige Apple-Mitarbeiter planen etwas Großes für 2023

Humane ist ein noch recht junges Startup aus den USA, welches aus vielen Apple-Mitarbeitern besteht, teilweise sind ehemalige Mitarbeiter aus hohen Positionen dabei. Doch nicht nur das, es ist ein Sammelsurium aus klugen Köpfen der Branche.

Man möchte eine „innovative Technologie“ bauen, die sich „menschlich“ (daher der Name) anfühlt. Es sind Produkte geplant, die „uns wieder in Kontakt mit uns selbst bringen“ sollen. Was? Das ist absolut unklar, es gibt noch keine konkreten Details.

Humane legt im Frühjahr 2023 los

Sam Sheffer hat im Sommer ein interessantes Video zu Humane gemacht und er übertreibt vielleicht hier und da ein bisschen, aber ich kann es für einen ersten und guten Eindruck empfehlen. 2023 werden wir aber endlich erfahren, was da kommt.

Über Twitter hat das Team heute bekannt gegeben, dass es eine Ankündigung im Frühjahr 2023 geben wird. Was? Wissen wir nicht. Es ist eine Hand zu sehen und erste Patente deuten darauf hin, dass man Dinge irgendwie via Hand steuern kann.

Ich bin jedenfalls gespannt, was Humane geplant hat und ob das am Ende nur ein großes Versprechen wie bei Nothing (die ganz normale Produkte entwickeln) ist, oder ob man wirklich ein revolutionäres Konzept für eine Technologie parat hat.

Außerdem wird es spannend zu sehen, wohin Humane möchte. Will man ein neues Unternehmen aufbauen? Zielt man auf eine Übernahme ab? Sollte man wirklich eine spannende Technologie haben, werden sicher Apple, Google und Co. anklopfen.

Das wird definitiv eine Marke, die ich kommendes Jahr im Auge behalte. Marketing kann man, ohne Ausgaben ist man schon jetzt im Gespräch. Wundert mich aber bei den Mitarbeitern nicht, die haben immerhin von den besten Konzernen gelernt.

