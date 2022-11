Bose denkt über ein Abo-Modell für neue Kopfhörer-Features nach

Die Bereitschaft für Abos nimmt zu, da man diese in immer mehr Bereichen in der Technik-Welt findet. Und damit sind nicht nur Abos für Musik oder Serien gemeint, bei Mercedes bekommt man zum Beispiel mehr Leistung in einem monatlichen Abo.

Bose: Neue Kopfhörer-Features im Abo

Bose denkt ebenfalls über diesen Schritt nach. Lila Snyder hat im Podcast von The Verge bestätigt, dass man über OTA-Updates bei Bose nachdenkt, die dann neue Funktionen mitbringen, welche man jedoch nur bekommt, wenn man ein Abo hat.

Die Chefin von Bose schaut sich den Markt genau an und nennt auch BMW als gutes Beispiel. BMW machte im Sommer viele Schlagzeilen, weil man Dinge wie die Sitzheizung im Abo buchen kann. Sowas würde Bose durchaus auch gerne haben.

Konkrete Pläne wollte sie noch nicht nennen, aber es wird wohl eine „testen und lernen“-Situation, bei der man Dinge einfach mal ausprobiert. Vor Bose liegt noch ein langer Weg, denn Abos sind bei Kopfhörern bisher noch kein Thema. Es stellt sich für Lila Snyder auch die Frage, ob die Kunden das dann überhaupt akzeptieren.

Ich verstehe, dass Abos lukrativer sind, aber es gibt Grenzen. Und wenn man das Gefühl hat, dass Hersteller gezielt Funktionen weglassen, nur um sie dann in ein Abo zu packen, wird es schwierig. Ich will jedenfalls keine 5 Euro pro Monat für ANC zahlen.

Warten wir mal ab, wie sich das 2023 entwickelt, aber die Zahl der Abos wird eher zunehmen und nicht abnehmen, das ist sicher. Und wie man sieht, werden neue Bereiche wie Kopfhörer dabei sein, mit denen ich definitiv nicht gerechnet habe.

