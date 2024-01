Hyundai setzt auf Wasserstoff für die Zukunft

Hyundai hat im Rahmen der CES 2024 betont, dass man sich bis 2035 noch mehr auf Wasserstoff als Lösung für eine nachhaltigere Zukunft fokussieren möchte. Es wird ein „komplettes Wasserstoff-Energie-Ökosystem“ mit HTWO aufgebaut.

Bei Hyundai möchte man hier alle Bereiche abdecken, es geht um die Produktion, die Speicherung und den Transport. Hyundai plant den Einsatz von drei Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr bis 2035. Wasserstoff sei laut Hyundai der „Weg in eine nachhaltige Zukunft, da er sowohl sauber als auch allgemein verfügbar ist“.

Es geht dabei nicht nur um Pkw, Busse oder Lkw, es geht auch um Straßenbahnen, um Schiffe und Stromgeneratoren. HTWO soll dabei eine bekannte Marke für die Brennstoffzellensysteme sein und wird von der Hyundai Motor Group entwickelt.

Hyundai möchte den „Aufbau einer Wasserstoffgesellschaft“ beschleunigen und hier noch stärker als nachhaltige Marke wahrgenommen werden. Laut Hyundai hat man „weltweit den größten Marktanteil beim Verkauf von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen“. Doch eine Sache fehlte im Rahmen der CES-Ankündigung komplett.

Auch Hyundai ohne konkrete Ankündigung

Während Hyundai ein Elektroauto nach dem anderen auf den Markt bringt und hier eine komplette Plattform besitzt und schon an der nächsten arbeitet, fehlt auch hier, wie bei BMW oder Toyota, eine konkrete Ankündigung für Serienfahrzeuge.

Wasserstoff wird eine sehr wichtige Rolle in Zukunft spielen, aber auch in PKWs? Der Wirkungsgrad ist bekanntlich so schlecht, dass diese Fahrzeuge deutlich teurer als heutige Verbrenner oder Elektroautos wären. Und wenn man die benötigte Energie bald günstiger bekommt, dann wird das Elektroauto ebenfalls günstiger.

Einige Autohersteller haben die Entwicklung rund um Wasserstoff eingestellt oder auf ein Minimum heruntergefahren, ich bin also gespannt, ob diese Investitionen, die nicht günstig sind, sich auszahlen. Und ob es Jahr für Jahr bei einer rosigen Zukunft mit Wasserstoff bleibt oder ob es auch irgendwann mal konkreter wird.

Es darf ja gerne eine Alternative für Elektroautos (wobei Wasserstoffautos am Ende auch Elektroautos sind, nur eben mit Brennstoffzelle, was sie komplexer macht und für weniger Platz im Innenraum sorgt) geben, aber es fehlen Serienfahrzeuge oder tatsächlich mal eine richtige Plattform, mit der günstige Autos produziert werden.

So eine Ankündigung müsste es aber langsam mal geben, wenn bis 2035 wirklich preiswerte Wasserstoffautos für den Massenmarkt kommen sollen. Wir sehen bei den aktuellen Elektroautos, wie lange es dauert, bis diese in einer preislichen Region ankommen, die attraktiv ist. Sowas ist bei einer neuen Technologie üblich.

Meine Vermutung ist also, dass Hyundai den Fokus eher auf andere Bereiche legen wird und wir da vor 2030 keine Wasserstoff-Plattform für Autos sehen werden. Die aktuelle Strategie von Hyundai kann sich am Ende aber dennoch auszahlen, denn Wasserstoff mag bei PKWs egal sein, aber es gibt eben noch viele andere Bereiche.

