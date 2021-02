IKEA MYRVARV: Smarte LED-Leiste im April

IKEA erweitert das Angebot an smarten Leuchten im April um eine LED-Leiste. Die nennt sich IKEA MYRVARV (warum einfach, wenn es kompliziert geht?) und wird 19,99 Euro kosten. Um die flexible LED-Leiste im Tradfri-Setup (und somit auch smart) nutzen zu können benötigt man aber noch etwas Zubehör von IKEA.

Da wäre einmal der Tradfri-Treiber und dann noch eine Tradfri-Fernbedienung. In Kombination zahlt man so also knapp 55 Euro, was aber dennoch oft günstiger, als das Angebot der Konkurrenz ist. Die IKEA MYRVARV ist 2 Meter lang und scheint nur in Weiß auf den Markt zu kommen (vielleicht folgt noch eine Farb-Version).

-->

Laut IKEA wird man die LED-Leiste namens MYRVARV ab April kaufen können, sie ist bisher aber noch nicht im Online Shop von IKEA gelistet. Das dürfte sich aber bald ändern und dann bin ich mal gespannt, wie gut die flexible Leiste ankommt. IKEA baut das Portfolio an smarten Produkten jedenfalls kontinuierlich aus.

IKEA FÖRNUFTIG: Luftreiniger startet in den Verkauf IKEA verkauft ab sofort auch hierzulande den Luftreiniger FÖRNUFTIG. Der Luftreiniger kann mit einem Partikel- und/oder Gasfilter verwendet werden, die man zukünftig nachträglich und einzeln direkt bei IKEA erwerben kann. Der Luftreiniger selbst kostet 49,99 Euro und kommt in Schwarz…2. Februar 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->