Jury Duty: Amazon Freevee kündigt neue Comedy-Serie im Doku-Stil an

Amazon Freevee hat in dieser Woche eine neue Comedy-Serie im Doku-Stil angekündigt. Sie stammt von den Produzenten von „The Office“.

Am 7. April feiert die neue Originalserie Jury Duty beim werbefinanzierten Amazon Freevee Premiere. Es handelt sich dabei laut Amazon um eine genreübergreifende Multikamera-Comedy im Stile einer Mockumentary.

Diese verfolgt Ronald Gladden im Rahmen seines Mitwirkens an einem amerikanischen Geschworenenprozess. Was Gladden nicht weiß: „Der gesamte Fall ist eine Fälschung, alle anderen Geschworenen sind Schauspielende, und alles, was passiert – im Gerichtssaal und außerhalb – wurde sorgfältig geplant“.

Insgesamt umfasst die neue Serie acht Episoden. Am 7. April erscheinen die ersten vier Episoden. Danach sollen jeden Freitag zwei neue Episoden veröffentlicht werden. Den Trailer zur Serie seht ihr nachfolgend.

Kostenlos streamen: Amazon Freevee startet ab sofort in Österreich Amazon Freevee startet ab heute auch in Österreich. Dabei handelt es sich um einen kostenfreien, allerdings werbefinanzierten Streaming-Service. Der werbefinanzierte Dienst startet mit Amazon Freevee Originals wie Bosch: Legacy, Sprung […]3. März 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->