Kabelnetz: Vodafone vollendet Gigabit-Aufrüstung in Baden-Württemberg

Vodafone hat die letzte Ausbaustufe der Gigabit-Aufrüstung im Kabelnetz in Baden-Württemberg vollendet.

Über die Festnetz-Infrastruktur von Vodafone können jetzt theoretisch 3,7 Millionen Haushalte mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Internet surfen. Alle Kabel-Anschlüsse im „Ländle“ sind mit der Gigabit-Beschleunigungstechnologie DOCSIS 3.1 aufgerüstet worden.

-->

Rund 99 % der Kabel-Haushalte in Baden-Württemberg können laut Vodafone somit einen Tarif mit einer Downloadgeschwindigkeit von 1.000 Mbit/s buchen. In „einigen“ Netzbereichen ist noch keine Gigabit-Buchung möglich – der Vermarktungsstart soll in diesen Fällen nachgelagert in den kommenden Wochen oder Monaten erfolgen.

Aktuell können über 23 Millionen Kabel-Haushalte bundesweit über Vodafone mit Gigabit-Tempo surfen. Noch nicht abgeschlossen ist die Netz-Aufrüstung in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen. Vodafone hatte das dortige Kabelnetz wie auch das in Baden-Württemberg im September 2019 durch den Zukauf von Unitymedia übernommen. Bereits vollendet ist seit Mitte September 2020 die Gigabit-Aufrüstung im Kabelnetz in den übrigen 13 Bundesländern.

Zu den Vodafone Kabel-Tarifen →

Telefónica green LTE: 40 GB + Allnet-Flat für 18,99 Euro – monatlich kündbar Bei Mobilcom-Debitel gibt es ab heute eine neue Rabattaktion, über die man den Tarif „Telefónica green LTE 40 GB“ für 18,99 Euro pro Monat buchen kann. [update_box]Die „40 GB Allnet Flat für 18,99€“-Aktion läuft nur noch bis zum 10.01.2022 um…10. Januar 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->