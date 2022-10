Kaufland: Haltungsform-Kennzeichnung auch für Tiefkühlprodukte

Die Grundlage für eine informierte Kaufentscheidung ist Transparenz seitens des Handels. Diese strebt Kaufland nun in einem weiteren Bereich an. Nach frischen Fleisch-, Wurst- und Milchprodukten kennzeichnet Kaufland jetzt auch Schweine- und Geflügelprodukte der Tiefkühl-Eigenmarke mit den Haltungsform-Stufen.

Als „erster“ deutscher Lebensmittelhändler bietet Kaufland obendrein ab sofort bundesweit Tiefkühl-Schweinefleischprodukte in der Haltungsform Stufe 4 in Kooperation mit der Initiative „Offenstall“ an. Den Anfang machen die beiden Produkte Schnitzel Wiener Art und XXL-Schnitzel.

Die Schweine haben in Stufe 4 dabei doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben und können sich dauerhaft im Freien aufhalten. Sie werden zudem gentechnikfrei gefüttert und ihnen stehen organische Beschäftigungsmaterialien zur Verfügung. Auch erfolgt die komplette Wertschöpfungskette ausschließlich in Deutschland.

Kaufland hat die vierstufige Haltungsformkennzeichnung im Jahr 2018 zunächst für Fleischprodukte in Selbstbedienung sowie an den Bedientheken eingeführt. Im vergangenen Jahr wurde die Kennzeichnung mit der Haltungsform auch auf die Wurstwaren der Eigenmarken ausgeweitet. Zudem kennzeichnet Kaufland auch schrittweise die Milch seiner Eigenmarken mit der Haltungsform-Stufe.

Oatly: Kooperation bringt Haferdrink in deutsche Aral-Tankstellen Um im Bereich des Kaffeekonsums eine Alternative zur traditionellen Kuhmilch zu bieten, kooperiert Oatly ab sofort mit Aral. Die Aral-Tankstellen sind mit mehr als 85.000 verkauften Kaffees und Kaffeespezialitäten pro Tag immerhin Deutschlands größter Coffee-to-go-Anbieter. Von daher hat die Kooperation…18. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->