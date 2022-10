Oatly: Kooperation bringt Haferdrink in deutsche Aral-Tankstellen

Um im Bereich des Kaffeekonsums eine Alternative zur traditionellen Kuhmilch zu bieten, kooperiert Oatly ab sofort mit Aral.

Die Aral-Tankstellen sind mit mehr als 85.000 verkauften Kaffees und Kaffeespezialitäten pro Tag immerhin Deutschlands größter Coffee-to-go-Anbieter. Von daher hat die Kooperation Gewicht. Ab sofort wird das Sortiment an Kaffees und Kaffeespezialitäten an allen rund 1.250 Aral Tankstellen mit PetitBistro oder REWE To Go um den Haferdrink „Oatly Hafer Barista Edition“ ergänzt.

Haferdrink ohne Aufpreis im Kaffee

Das bedeutet: Alle Kaffeespezialitäten, darunter auch Cappuccino, Milchkaffee oder Flat White, werden an den teilnehmenden Aral Tankstellen ab sofort auch mit Haferdrink erhältlich sein. Aral bietet die Kaffeespezialitäten mit Milchalternative ohne Aufpreis an. Außerdem können die Kunden die „Oatly Hafer Barista Edition“ auch in der 1-Liter-Verpackung für den Verzehr zu Hause erwerben.

Ich persönlich finde Oatly „okay“, aber auch etwas überbewertet. Andere Hersteller bietet inzwischen ebenfalls sehr gute Produkte zu einem attraktiveren Preis an. Mein rein subjektiver Tipp: dmBio Hafer Drink Barista oder für alle, die eher auf „echten“ Milchgeschmack stehen: Alpro „This is Not Milk“.

