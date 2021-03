LIDL und Kaufland: Extra Guthaben für den Apple App Store

Bei LIDL und Kaufland startet kommende Woche eine Aktion, bei der ihr euch zusätzliches Guthaben für den Apple App Store (oder iTunes) sichern könnt. Es handelt sich um die gleiche Aktion, allerdings starten beide unterschiedlich.

Was gibt es extra? Beim Kauf einer Karte im Wert von 25 Euro gibt es 10 Prozent als Bonus, bei einer Karte im Wert von 50 Euro sind es 15 Prozent und wer eine Karte im Wert von 100 Kauf kauft, der bekommt 20 Prozent. Heißt dann also:

-->

25 Euro + 10 % = 27,50 Euro

50 Euro + 15 % = 57,50 Euro

100 Euro + 20 % = 120 Euro

Die Aktion bei LIDL startet schon morgen, also am 29. März 2021. Sie endet am 7. April 2021. Bei Kaufland endet die Aktion ebenfalls am 7. April, allerdings startet die Aktion erst am 1. April. Das zusätzliche Guthaben bekommt ihr erst nach dem Kauf, denn ihr findet einen entsprechenden Code auf eurem Kassenbeleg.

Wer also noch etwas Guthaben für Ostern sucht, oder welches verschenken möchte, der kann eine der beiden Aktionen nutzen. Der Nachteil ist eben nur, dass man einen LIDL oder Kaufland besuchen muss und diese Aktion nicht online gilt.

-->