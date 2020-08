Lidl Plus: Digitale Kundenkarte startet deutschlandweit

Nachdem seit dem letzten Jahr die digitale Kundenkarte Lidl Plus in ersten Pilotregionen ausprobiert werden konnte, geht diese heute deutschlandweit an den Start.

Mit Lidl Plus können alle Lidl-Kunden ab sofort eine neue Vorteils-App nutzen. Mit der App erhalten Kunden Angebote und Funktionen wie Rabattcoupons, digitale Kassenbons oder einen Handzettel. Bei der ersten Anmeldung in der App erhalten die Kunden zudem einen 5-Euro-Willkommenscoupon, den sie bei einem Einkauf von mindestens 25 Euro in der Lidl-Filiale einlösen können.

-->

Auch gibt es Rabatte für wöchentlich wechselnde Aktionsprodukte. Nach jedem Einkauf mit Lidl Plus bekommen die Kunden außerdem ein Rubbellos mit weiteren Coupons in ihre App. Nun kommen also die seit geraumer Zeit verbauten Kundenkartenscanner an den Lidl-Kassen auch endlich mal zum Einsatz.

Lidl Plus App – Die Funktionen

Digitale Kundenkarte: QR-Code zum Scannen an der Kasse

Exklusive Lidl Plus Coupons: Vergünstigungen auf ausgewählte

Produkte

Produkte Lidl Plus Angebote: Wöchentliche Highlight-Artikel in der Filiale

Rubbellose: Digitales Rubbellos nach jedem Einkauf

Filialfinder: Die nächstgelegene Filiale schnell und einfach finden

Digitaler Handzettel: Aktuelle Aktionsangebote immer dabei

Digitaler Kassenbon: Speicherung in der App

Vorteile bei ausgewählten Partnern

Weitere Informationen zu Lidl Plus findet ihr auf der Lidl-Website. Diese wird vermutlich in Kürze angepasst. Noch sind nur die Pilotregionen dort gelistet, in der App können aber seit dem heutigen Morgen Filialen in ganz Deutschland für Lidl Plus gewählt werden. Ich konnte das erfolgreich ausprobieren.

-->