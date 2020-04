LIDL und REWE: Aktion für Apple-Karten

Bei LIDL gibt es ab morgen eine Aktion für die Geschenkkarten von Apple, die man im App Store oder bei iTunes einlösen kann. Die Aktion gilt für die Karten im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Beim Kauf einer solchen Karte gibt es 15 Prozent Extra-Guthaben.

Man bekommt also entweder 28,75 Euro, 57,50 oder 115 Euro beim Kauf der drei Karten und wie immer gilt: Rabattierte Karten für den App Store oder iTunes dürfen nicht für eBooks verwendet werden. Die Aktion bei LIDL gilt allerdings nur in den Märkten.

Heißt: Ihr müsst vom 6. bis zum 15. April eine Apple-Karte in einem LIDL eurer Wahl kaufen und den Kassenbon aufheben. Dort findet ihr einen Bonus-Code für das Extra-Guthaben, welches euch dann auf eurem Apple-Konto gutgeschrieben wird.

REWE: Gleiche Aktion, aber auch online

Die gleiche Aktion gibt es ab kommender Woche übrigens auch bei REWE, dort geht sie aber nur bis zum 11. April, also bis zum Ende der Woche. Der Vorteil: Die Apple-Karten könnt ihr bequem online bei REWE Kartenwelt kaufen. In Zeiten, in denen man das Haus nicht so oft verlassen möchte, vielleicht die etwas angenehmere Option.

Hier wird der Bonusbetrag automatisch gutgeschrieben, wenn man sich eine Karte im Aktionszeitraum gekauft hat. Man muss den Code aber bis zum 25.04.2020 eingelöst haben. Informiert euch vor dem Kauf immer, ob ihr alles beachtet habt und schaut genau auf den jeweiligen Seiten der Shops, damit ihr keine Fehler macht.

