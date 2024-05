Kia EV3: Datum für das günstige Elektroauto steht

Wir haben schon gehört, dass Kia in diesem Sommer mit dem EV3 durchstarten und ein preiswertes Elektroauto anbieten möchte. Der kompakte SUV wurde Ende 2023 erstmals als Konzept gezeigt und jetzt stehen die finalen Eckdaten bei Kia an.

Kia wird die Serienversion des EV3 am 23. Mai vorstellen und da dieser nur mit der 400 Volt-Version der Elektro-Plattform der Hyundai Motor Group daher kommt, bin ich mal gespannt, wie er sich gegen einen Kia EV6 schlagen wird, der teurer ist.

Was ich bei Kia aber sehr schön finde: Die finalen Modelle weichen optisch nicht so sehr von den Konzepten ab, was auch beim Kia EV3 der Fall sein dürfte. Die Marke hat bereits erste Teaserbilder veröffentlicht und diese erinnern an das Konzept.

Falls die technischen Daten passen und man bei Kia nicht zu viele Abstriche gemacht hat und falls man preislich attraktiv ist, dann könnte der Kia EV3 ein echter Bestseller der Marke werden. So sieht übrigens das Konzept für das Elektroauto aus:

