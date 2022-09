Lidl Smart Home mit Zigbee: Neue Aktion ab 4. Oktober

Das „Lidl Smart Home“ geht in eine neue Runde. In der kommenden Woche, genauer gesagt ab Dienstag, den 4. Oktober 2022, sind wieder verschiedene SilverCrest- und LIVARNO Home-Produkte lokal in den Lidl-Filialen sowie online (einige bereits jetzt) erhältlich.

SilverCrest ist hierbei die bekannte Technik-Eigennmarke von Lidl und LIVARNO Home das Smart-Home-Gegenstück. Die meisten Produkte der Aktion setzen auf den Zigbee-Standard. Zu haben sind Deckenleuchten, Außenstrahler, Außen-Steckdosen-Adapter, eine LED-Stehleuchte, das SilverCrest Gateway Zigbee Smart Home mit Apple HomeKit-Support und einiges mehr.

-->

Die Angebote könnt ihr im kommenden Lidl-Prospekt oder auch online einsehen.

LIDL Connect: 7-mal doppeltes Datenvolumen LIDL Connect startet im Rahmen einer Geburtstagsaktion in Kürze eine weitere Aktion, bei der es Bonus-Datenvolumen gibt. Bei Neuaktivierungen im Tarif Lidl Connect SMART S im Aktionszeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.10.2022 wird das Inklusiv-Datenvolumen in den ersten sieben sich…27. September 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->