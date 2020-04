Lime übernimmt wohl Reste von Boosted

VanMoof S3 & X3: Neue E-Bikes zeigen sich

VanMoof hat sich in den letzten Jahren einen Namen mit elektrischen Fahrrädern gemacht und wird kommende Woche eine neue Generation an E-Bikes vorstellen. Das VanMoof Electrified S3 und VanMoof Electrified X3 stehen an. Die Ankündigung findet am 21. April statt,…14. April 2020 JETZT LESEN →