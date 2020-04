VanMoof S3 & X3: Neue E-Bikes zeigen sich

VanMoof hat sich in den letzten Jahren einen Namen mit elektrischen Fahrrädern gemacht und wird kommende Woche eine neue Generation an E-Bikes vorstellen. Das VanMoof Electrified S3 und VanMoof Electrified X3 stehen an.

Die Ankündigung findet am 21. April statt, doch bei The Verge hat man nun die ersten Bilder entdeckt. Die beiden Modelle sollen in „hellen“ und „dunklen“ Farben auf den Markt kommen. VanMoof spricht von einem großen Upgrade.

Es fehlen noch technische Details, aber die neue Generation von VanMoof soll „in jeder Hinsicht“ besser sein. Die neuen E-Bikes sind also schneller, ergonomischer und haben eine höhere Reichweite. Laut VanMoof befinden sich das Electrified S3 und X3 bereits in Produktion und man rechnet mit einer höheren Nachfrage.

