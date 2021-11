LOL: Last One Laughing – Staffel 3: Diese Stars sind dabei

Prime Video hat heute die Stars der neuen Staffel der Amazon-Original-Show LOL: Last One Laughing vorgestellt.

Gerade erst hat die zweite Staffel den Rekord der ersten gebrochen und ist der am meisten gestreamte Titel aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Im Frühjahr 2022 lädt Michael Bully Herbig zehn neue „Stars“ zur dritten Runde in die „Nicht-Lachen-Arena“ ein.

Und nun ist auch klar, wer dabei sein wird: Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert. Anke Engelke stellt sich zum dritten Mal der Herausforderung über sechs Stunden unter keinen Umständen zu lachen, Carolin Kebekus und Mirco Nontschew sind außerdem zum zweiten Mal dabei.

In der Amazon Original Show stehen jeweils zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

