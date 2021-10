Amazon Prime Video: 2. Staffel „LOL: Last One Laughing“ ist meistgestreamter Titel in Deutschland

Nachdem das Finale der zweiten Staffel der Amazon Original Comedyshow „LOL: Last One Laughing“ seit letzter Woche verfügbar ist, verkündet Amazon nun einen Erfolg der Serie.

LOL: Last One Laughing wurde hierzulande zum beliebtesten Titel „aller Zeiten“ bei Amazon Prime Video. Damit überbietet sich das Format um Showmaster Michael Bully Herbig selbst – Staffel 2 löst die erste Staffel an der Spitze der meistgestreamten Titel in Deutschland ab.

-->

In der Amazon Original Show stehen zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

In Staffel 2 waren neu mit dabei Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee. Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer versuchten ihr Glück, nicht zu lachen, ein zweites Mal. Michael Bully Herbig führt weiterhin als Gastgeber durch die Sendung.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Sonos will Sound via WLAN optimieren Sonos will WLAN nutzen, um den Sound zu optimieren. Ein neues Patent, welches von Protocol entdeckt wurde, deutet jedenfalls darauf hin. Über die Signalstärke will man herausfinden, wo sich eine Person im Raum befindet und darauf reagieren. Das Patent „Systems…22. Oktober 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->