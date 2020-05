MagentaTV: Neue App ist da

Ab sofort ist die neue MagentaTV-App verfügbar. Sie kommt mit einer neuen Benutzeroberfläche und mehreren neuen Funktionen daher.

Die MagentaTV-App für iOS und Android, die entweder als Zubuchoption zu einem bestehenden MagentaTV-Anschluss oder auch unabhängig vom Internetanbieter als eigenständiger Dienst gebucht werden kann, wurde umfassend überarbeitet.

-->

Es gibt nun eine optimierte Benutzeroberfläche, welche zu einer schnelleren Bedienung führen soll. Die neue App-Ausgabe steht in den jeweiligen App Stores bereits zum Download bereit. Neu sind untern anderem eine Suchfunktion, die „Bild-im-Bild“-Funktion oder die Swipe-Funktion im Live TV-Player.

Die Telekom beschreibt die Änderungen im Detail wie folgt:

Startseite mit horizontaler Menüführung

Alle Inhalte, ob linear oder non-linear, sind ganz einfach auf der gleichen Ebene, der Startseite, in Lanes angeordnet. So können Nutzer auch in der App ganz einfach und bequem zwischen Live TV und unseren On Demand Inhalten z.B. in der Megathek wechseln.

Durch die horizontale Menüführung sind ab sofort alle wichtigen Einstiegspunkte direkt zu finden. In Sekundenschnelle können zum Beispiel Fernsehsendungen oder Lieblingsinhalte in der Megathek ausgewählt und gestartet werden.

Weiterhin gibt es direkte Einstiegspunkte zur Startseite selbst, der neuen Suche, dem Programmguide und den benutzereigenen Einstellungen und Inhalten wie z.B. Aufnahmen. So sind alle Inhalte und Einstellungen noch schneller und einfacher auffindbar.

Swipe-Funktion im Live TV-Player

Ein noch schnelleres Zappen und Durchstöbern ermöglicht die Swipe-Funktion im Live TV-Player. Nutzer können sich während einer laufenden Fernsehsendung ganz bequem einen Überblick über die parallel- laufenden Sendungen verschaffen und spielend einfach zwischen den Programmen wechseln. Durch die moderne Swipe-Funktion werden Senderwechsel und Lautstärke-Regelung im LiveTV zum Kinderspiel.

Neue Suchfunktion

Mit der neuen Suchfunktion können die Ergebnisse ab sofort auch nach Genres und Inhalten übersichtlich gefiltert werden. Das Finden des gewünschten Inhaltes wird wesentlich einfacher.

Neue „Bild-im-Bild“-Funktion

Die praktische „Bild-im-Bild“-Funktion macht die Nutzung von MagentaTV und gleichzeitig die Verwendung weiterer Apps möglich – für iPads und auch für Android-Geräte.

Detailseiten

Die Detailseiten wurden überarbeitet. So finden z.B. Serienfans im Handumdrehen alle Informationen zu ihren Lieblingsserien und können noch einfacher und schöner durch alle Staffeln und Folgen navigieren.

Unterstützung von AirPlay und Google Chromecast

Nutzer der MagentaTV App können MagentaTV mit nur einem Klick vom Smartphone oder Tablet Laptop auf den Fernseher streamen – via AirPlay für iOS oder Chromecast für iOS und Android.