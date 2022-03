The Mandalorian: Staffel 3 für Disney+ ist im Kasten

Disney selbst hat zwar noch nicht bestätigt, dass Staffel 3 von The Mandalorian final abgedreht wurde, aber Carl Weathers hat das diese Woche über Twitter bei den Fans angedeutet. Eine „wundervolle“ Mandalorian-Staffel seit jetzt im Kasten.

The Mandalorian war eine der ersten Star Wars-Serien für Disney+ und hat genau den Zweck erfüllt, den sie erfüllen sollte: Hype für den Dienst. Ich muss aber auch sagen, dass das nach den (für mich) schlechten Filmen endlich mal wieder gut war.

-->

Wann kommt The Mandalorian Staffel 3?

Letztes Jahr gab es allerdings keine neue Staffel von The Mandalorian, denn Disney hat direkt klargemacht, dass das ein Thema für 2022 ist. Letztes Jahr gab es Boba Fett für die Fans und in diesem Jahr geht es mit The Mandalorian Staffel 3 weiter.

Da die neue Staffel jetzt im Kasten ist, wird man sicher bald einen ersten Teaser für soziale Kanäle basteln und das Datum mitteilen. Ich würde ja darauf tippen, dass wir das Datum und den Teaser für The Mandalorian am 4. Mai bekommen werden.

Ein Release im Herbst bzw. Winter gilt als wahrscheinlich.

Das erwartet euch im April bei Disney+ Disney hat die Streaming-Highlights für April 2022 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr). Highlights…21. März 2022 JETZT LESEN →

-->