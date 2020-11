MediaMarkt kündigt Black Friday Week an

MediaMarkt hat heute seine diesjährige Black Friday Week angekündigt. Eine Woche lang erwarten die Kunden sowohl im Onlineshop als auch in allen Media Märkten in Deutschland über 40 Angebote aus unterschiedlichen Kategorien.

Online startet die Aktion am Sonntag, den 22. November, um 18 Uhr für Club-Mitglieder und ab 21 Uhr für alle Kunden und endet am Sonntag, den 29. November 2020 um 18 Uhr. In den Märkten gibt es die Angebote von Montag, den 23. November, bis Samstag, den 28. November 2020, zu den lokalen Öffnungszeiten.

-->

Insgesamt sollen es die ganze Woche über mehr als 40 Angebote aus verschiedenen Warengruppen geben, darunter zum Beispiel den Samsung GU 65 TU 7079 Smart TV, das Xiaomi Redmi 9 Smartphone sowie das Asus TUF Gaming FX705DT-H7113T Notebook. Alle Angebote gelten, solange der Vorrat reicht.

Wer noch nicht Mitglied im MediaMarkt Club ist, kann dies nachholen und dann ebenfalls etwas früher an der Aktion teilnehmen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie immer anzuraten.

Zur Black Friday Week bei MediaMarkt →

MediaMarkt gewährt zudem für Ware, die zwischen dem 3.11. und dem 16.12.2020 gekauft wurde, ein freiwilliges verlängertes Widerrufs- bzw. Umtauschrecht.

Black Friday Woche: Das sind die reduzierten Preise für Amazon-Geräte Amazon läutet den Start der diesjährigen Black Friday Woche unter anderen mit Rabatten auf zahlreiche hauseigene Hardware ein. Hier bekommt ihr eine Übersicht über die reduzierten Preise. Die Black Friday Woche bei Amazon.de startet am heutigen Freitag mit Angeboten aus…20. November 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->