MediaMarkt und Saturn kündigen Singles Day 2020 an

MediaMarkt und Saturn werden auch in diesem Jahr wieder einen „Singles Day“ starten. Diesmal können vor allem Clubmitglieder sparen.

Am 11. November 2020 ist es wieder seit. Sowohl in seinem Onlineshop als auch in allen 275 Märkten in Deutschland lädt MediaMarkt zum Singles Day ein. Auch Saturn ist in diesem Jahr wieder mit deinen „Card Deals“ zum Singles Day dabei und zwar ebenfalls sowohl in seinem Onlineshop als auch in allen Saturn-Märkten in Deutschland. Wie hoch die Rabatte dann genau ausfallen, werden wir wie üblich erst zum Start der Aktionen erfahren.

Online muss man sich bei beiden Shops als Club-Mitglied einloggen, dann wird der angezeigte Club-Preis automatisch gewährt. Im Markt vor Ort muss man seine Clubkarte bei Bezahlung vorlegen und der entsprechende Club-Preis wird dann an der Kasse berechnet. Wer noch nicht Mitglied im MediaMarkt Club ist, kann dies nachholen und dann ebenfalls an der Aktion teilnehmen. Saturn-Kunden finden hier alle Infos dazu. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Außer solche Rabatte erhält man beim MediaMarkt Club und Saturn Club unter anderem ein Willkommens-Coupon für Neumitglieder, Einladungen zu lokalen Events, eine auf 28 Tage verlängerte Umtauschzeit oder ein digitales Kundenkonto, in dem alle Quittungen von getätigten Einkäufen gespeichert werden sowie Geburtstags-Gutscheine.

Weitere Informationen sowie alle Aktionsangebote gibt es im MediaMarkt-Onlineshop und im Saturn Onlineshop.

