MediaMarkt und Saturn: Mehrwertsteuer ab sofort gesenkt

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn senkt man ab sofort inoffiziell die Mehrwertsteuer. Offiziell wird diese erst ab Morgen angepasst.

Ab Morgen profitieren bekanntlich auch alle Kunden von Saturn und MediaMarkt von der gesetzlich festgelegten Reduzierung der Mehrwertsteuer. Das Unternehmen zieht diese Reduzierung aber ab sofort vor. So heißt es:

-->

Ab sofort MwSt. gesenkt! Sparen Sie bereits ab jetzt 2,52% auf alles, der Direktabzug erfolgt im Warenkorb. Bis zum 30.06., 23:59 Uhr. Services und Garantien sind ausgenommen.

Das bedeutet also, dass bis heute um Mitternacht zwar noch die üblichen 19 % Mehrwertsteuer fällig werden, es im Warenkorb allerdings einen Direktabzug gibt. So spart man bereits jetzt 2,52 Prozent auf alles, was die Shops verkaufen.

Ab Morgen greift dann ganz normal die reduzierte Mehrwertsteuer. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

Amazon kündigt Sommerangebote an Amazon hat die diesjährigen Sommerangebote offiziell angekündigt. Vom 1. bis einschließlich 15. Juli 2020 können die Nutzer demnach „tausende“ Angebote mit bis zu 40 Prozent Rabatt unter amazon.de/angebote entdecken. Amazon möchte dabei eine breite Auswahl an Produkten bieten. Vom Mähroboter…30. Juni 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->