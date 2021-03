MediaMarkt und Saturn öffnen an zahlreichen Standorten

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern öffnen MediaMarkt und Saturn viele ihrer Märkte in Regionen mit einem stabilen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ab dem 8. März 2021 wieder.

In Städten und Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bieten beide Elektronikhändler in zahlreichen Märkten „Click & Meet“ an, sodass Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung einkaufen können.

Auch haben Kunden bundesweit weiterhin die Möglichkeit, den „Click & Collect“-Service zu nutzen sowie telefonisch zu bestellen – auch in vielen Märkten, die in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 liegen.

Die maximale Kundenanzahl wird dabei erneut über eine digitale Einlasskontrolle, den sogenannten „Smart Entrance Manager“, geregelt. Mittels „Ki-gesteuerter Sensortechnik“ wird in Echtzeit die Anzahl der Personen erfasst, die den Markt betreten und verlassen.

Auf dieser Grundlage zeigt ein Display am Markteingang an, wie viele Kunden den Markt noch betreten dürfen und steuert die Zutrittserlaubnis mit selbsterklärenden, farblichen Anzeigen nach dem Ampelprinzip.

Einkaufen per Click & Meet möglich

In Regionen, in denen der 7-Tage-Inzidenzwert über 50 aber unter 100 liegt, bieten MediaMarkt und Saturn „Click & Meet“ – also das Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung und unter Einhaltung einer maximalen Kundenanzahl – an.

Dies bedeutet, dass Kunden telefonisch über die Kundenhotlines von MediaMarkt (0221/22243-333) und Saturn (0221/22243-123) oder auch direkt am Markt einen Termin buchen und dann in dem vereinbarten Zeitfenster vor Ort einkaufen können.

Mit dem deutschlandweiten Click & Collect-Service von MediaMarkt und Saturn können Kunden weiterhin online bestellte Produkte vor Ort an Abholstationen abholen. Dies gilt auch in vielen Märkten in Regionen, die einen 7-Tage-Inzidenzwert über 100 ausweisen.

Info Da sich die Situation der Märkte aktuell schnell ändern kann, empfehlen MediaMarkt und Saturn ihren Kunden, sich vor dem Einkauf über das Angebot des Wunsch-Marktes auf den speziell eingerichteten Corona-Infoseiten im Onlineshop von MediaMarkt bzw. Saturn sowie auf den individuellen Seiten der Märkte zu informieren.

Im Onlineshop läuft bei MediaMarkt ab heute übrigens der „Mega Sale“.

