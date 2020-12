MediaMarkt mit neuer „Weihnachtsgeschenkt“-Aktion

MediaMarkt startet auch in diesem Jahr wieder eine „Weihnachtsgeschenkt“-Aktion. Vom 7. bis zum 21. Dezember 2020 finden Kunden in über 270 Märkten Angebote, die ein zusätzliches „Geschenk“ in Form eines Gratis-Produkts beinhalten.

Im MediaMarkt Onlineshop startet die Aktion bereits am 6. Dezember um 20 Uhr und endet am 21. Dezember 2020 um 23:59 Uhr. Welche Produkt-Geschenk-Bundles es gibt, soll der „Weihnachtsgeschenkt“-Flyer zeigen, der ab dem 5. Dezember an Haushalte verteilt wird, in den Märkten ausliegt sowie online zu finden ist. Die Preise der Einzelprodukte sollte man dann natürlich genau im Auge behalten.

MediaMarkt-Aktion mit Bundles

-->

Das „Weihnachtsgeschenkt“-Angebot umfasst laut MediaMarkt zahlreiche Bundles aus unterschiedlichen Produktgruppen.

Zu den Highlights der Aktion zählt beispielsweise die AVM Fritz!Box 7590 mit dem passenden Telefon AVM Fritz!Fon C6 als Geschenk. Beim Kauf des OLED Smart TVs KD-65 A8 von Sony gibt es drei Geschenke dazu: eine PlayStation 4, das Spiel Fifa 21 sowie einen 100 € PS4 Voucher.

-->

Zur DeLonghi Kapselmaschine ENV 120.W Vertuo Next legt MediaMarkt den Milchaufschäumer Aeroccino 3 von Nespresso dazu. Wer ein Tablet erwerben möchte, bekommt beim Kauf des Samsung Galaxy Tab S5e die Galaxy Buds SM-R175 in Schwarz geschenkt.

MediaMarkt gibt an, dass man quer durch das ganze Sortiment den Neukauf von ausgesuchten Geräten mit passenden Zusatzprodukten versieht. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf wie üblich durchgeführt werden.

Zum MediaMarkt Onlineshop →

PS: Bei MediaMarkt und Saturn laufen aktuell auch die Adventskalender Blitzangebote.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->