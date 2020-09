MediaMarkt mit neuem „Wetter-Rabatt“

Bei MediaMarkt läuft heute nicht nur der „Gönn-dir-Dienstag“, sondern auch wieder ein „Wetter-Rabatt“. Dabei kann man temperaturabhängig sparen.

Die Aktion gestaltet sich dabei genau so, wie beim letzten Mal. Zu jeder vollen Stunde wird die Temperatur in Berlin-Tegel gemessen und der Rabatt daran angepasst. Die Obergrenze liegt allerdings wieder bei 25 Grad, was einen maximalen Rabatt von 25 Prozent entspricht. Laut Wetterprognose wird es in Berlin-Tegel heute so um die 20° warm werden.

Teil des „Wetter-Rabatts“ sind zahlreiche Elektronik-Produkte aus allen möglichen Warenbereichen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf dennoch durchführen. Bei den Angeboten erfolgt der Abzug des Rabatts, der auf der Aktionsseite angezeigt wird, stets direkt im Warenkorb.

Alle Angebote findet ihr auf der Aktionsseite bei MediaMarkt. Die Produkte der Aktion werden von MediaMarkt ab 59 Euro Bestellwert versandkostenfrei zum Kunden geschickt. Die Aktion läuft nach aktuellem Stand bis morgen früh um 9 Uhr.

