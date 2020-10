Medion 75″ Ultra HD Smart-TV in Kürze bei ALDI erhältlich

Mit dem MEDION X17575 ist ab Ende Oktober für 749 Euro ein Smart-TV mit UHD-Auflösung, HDR, HD Triple Tuner und einer Bildschirmdiagonale von 189,3 cm (75″) bei ALDI erhältlich.

Das UHD-TV mit LED-Backlight Technologie bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln im 16:9 Format. Die HDR-Technologie soll zudem für einen erweiterten Kontrastumfang und Farbraumsorgen.

Über den HD Triple Tuner empfängt das MEDION X17575 digitales Fernsehen in HD-Qualität via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2 HD, ohne dass weitere Receiver nötig sind. Mit einem entsprechenden CI+ Modul und einer Smart Card bietet die CI+ Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen.

Durch das integrierte WLAN-Modul ist der LCD-TV internetfähiges Smart-TV (Netflix ist an Bord). Mit der Wireless Display-Funktion lassen sich darüber hinaus Inhalte oder der gesamte Bildschirm vom Smartphone oder Tablet auf dem MEDION X17575 spiegeln. Drei HDMI 2.0 Anschlüsse mit HDCP 2.2-Entschlüsselung und drei USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss mehrerer externer Geräte.

Der MEDION LIFE X17575 ist ab dem 29. Oktober 2020 bei ALDI SÜD für 749 Euro erhältlich. Das MEDION LIFE X17575 wird zudem auch ab dem 1. November 2020 bei ALDI Nord für 749 Euro angeboten.

Technische Ausstattung und Daten des MEDION LIFE X17575

– 189,3 cm (75“) LCD-TV mit Ultra HD Auflösung und LED-Backlight-Technologie

– HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)(1)

– HDR (High Dynamic Range) mit erhöhtem Dynamikumfang

– Integrierter Internetbrowser(3)(4)

– Integriertes WLAN

– CI+-Schnittstelle

– Medienportal(3)

– Netflix App zum streamen von Filmen und Serien direkt auf dem Smart-TV(2)(3)

– HbbTV(3)

– Wireless Display

– 3 HDMI®-Eingänge mit HDCP 2.2-Entschlüsselung

– Integrierter Mediaplayer(6)

– EPG (Elektronischer Programmführer) Eigenschaften:

– Bildoptimierung durch CTI, 3D-Kammfilter und Rauschreduktion

– Automatische Senderprogrammierung (APS)

– Mehrsprachige Menüführung (OSD) mit besonders einfacher und intuitiver Bedienung

– Programmsperre mittels Passwort

– Kindersicherung

– Sleeptimer

– Favoritenliste

– Einfache Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 600 x 300 mm) Paneldaten:

– Statischer Kontrast von 4.000:1 (typ.)

– Dynamischer Kontrast von 10.000:1

– Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

– Seitenverhältnis 16:9

– Helligkeit 250 cd/m² (typ.) Audio:

– Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 8 W RMS) DVB-S2, DVB-T2 HD und DVB-C:

– Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264)(1)

– DVB-S2/DVB-T2 HD mit HEVC (H.265) Unterstützung(1)

– 7.000 Programmspeicherplätze Anschlüsse:

1 x Antenne, 1 x Satellit, 3 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI® 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub), AV In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch) Lieferumfang:

Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, YUV-Adapter, AV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 168,3 x 97 x 7,5 cm / ca. 28,7 kg (ohne Füße)

ca. 168,3 x 103,5 x 30,5 cm / 29,2 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 134,8 cm

