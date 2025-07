PlayStation: Ghost of Yotei Gameplay und Überraschung für The Last of Us

Sony hat die Fans von The Last of Us diese Woche überrascht, denn man hat an einem komplett neuen Modus für The Last of Us Part 2 Remastered gearbeitet, der euch das Spiel ab sofort in chronologischer Reihenfolge spielen lässt (PS5 und PC).

Ich finde zwar, dass vor allem die Erzählweise die große Stärke des Spiels ist und es für mich zu einem der besten Spiele aller Zeiten macht, aber es wäre durchaus ein spannender Blickwinkel, wenn man das Spiel irgendwann erneut durchspielt.

Ghost of Yotei: State of Play diese Woche

Die zweite Ankündigung betrifft Ghost of Yotei, denn Sucker Punch hat endlich ein Datum für die eigene State of Play verraten. Am Donnerstag um 23 Uhr deutscher Zeit (leider schon wieder so spät) gibt es knapp 20 Minuten Gameplay zum Spiel.

Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober und ist der Winter-Blockbuster für die PlayStation 5 in diesem Jahr. Ich bin gespannt, Ghost of Tsushima ist eines der besten PlayStation-Spiele für mich, meine Erwartungen an den Nachfolger sind hoch.

