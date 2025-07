Android: Google veröffentlicht Details zum Juli-Sicherheitsupdate

Google veröffentlicht jeden Monat ein Sicherheitsupdate, das sich vor allem um Fehlerbehebungen und die Schließung von Sicherheitslücken kümmert. Ergänzt wird es durch das vierteljährliche Pixel-Drop, das eher neue Funktionen, Anpassungen und Features umfasst.

Nachdem im Juni Android 16 samt Sicherheitsupdate und Pixel Drop veröffentlicht wurde, geht man es im Juli ziemlich ruhig an. Das Juli-Sicherheitsupdate umfasst nämlich lediglich zwei spezifische Fehlerbehebungen, die in den Release Notes ausführlich beschrieben werden:

The July 2025 update includes bug fixes and improvements for Pixel users – see below for details

Display & Graphics

Fix to improve smoother visual experiences in apps like Android Auto*[1]

Wi-Fi

Fix to improve Wi-Fi connectivity stability and performance in certain conditions*[1]

*[1] Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a