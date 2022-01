Meilenstein: Mit PAYBACK wurden in Deutschland bisher Punkte im Wert von 5 Milliarden Euro gesammelt

Deutschlands größtes Bonusprogramm verkündet aktuell einen neuen Meilenstein: Seit Start des Programms im März 2000 haben Kunden bei ihren Einkäufen Punkte im Wert von 5 Milliarden Euro gesammelt.

PAYBACK wird in Deutschland pro Tag 4,3 Millionen Mal eingesetzt. Die 31 Millionen aktiven Kunden nutzen dabei immer stärker die PAYBACK-App statt der Plastikkarte: Es sind aktuell über 10 Millionen App-User. PAYBACK konnte in den vergangenen Monaten zudem neue Partner wie u.a. C&A, GLOBUS, Nahkauf, Euromaster, home24, Farfetch und Lands’ End gewinnen.

Für den Mehrwert eines Bonusprogramms ist zudem die Höhe der Einlösung besonders wichtig: Mit rund 95 Prozent eingelösten Punkten zeigt diese, dass die Einkaufsvorteile auch wirklich ankommen. Die Kund:innen nutzen alle Möglichkeiten, bei unseren 680 Partnern zu punkten. – sagt PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger

PAYBACK ist ein Bonusprogramm, das in Deutschland von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen Punkte und Coupons fürs Einkaufen. Rund 95 % Prozent der gesammelten Punkte werden laut PAYBACK wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien.

Erinnerung: Wer PAYBACK-Punkte sammelt, kann diese schon immer auch als Geldbetrag auf sein Bankkonto auszahlen lassen. Das mache ich regelmäßig, da durch die „X-fach punkten Gutscheine“ doch immer wieder ein paar Euro zusammen kommen.

