Amazon: Angepasste Adresseinträge für flexiblere Zustelloptionen

Ich bestelle relativ häufig bei Amazon und möchte daher einen kleinen Tipp für flexiblere Zustelloptionen hinterlassen.

Wer Amazon-Bestellungen nicht am Wochenende empfangen kann bzw. möchte, kann dies in einer gespeicherten Adresse hinterlegen. Das klappt für fast jede Adresse in Deutschland, also auch für ganz normale private Adressen. Beim Bestellen spart das Zeit.

Warum sollte das nützlich sein? Amazon ermöglicht es leider nicht, beim Bestellen einen bestimmten Liefertermin zu definieren. Wer also am Donnerstag oder Freitag etwas bestellen möchte, was allerdings erst am Montag ankommen soll, weil man zum Beispiel am Samstag nicht zu Hause ist, kann mit einer kleinen Anpassung der Adresse dennoch direkt ordern.

Im Alltag als nützlich hat sich Folgendes herausgestellt: Man muss einfach zweimal die gleiche Adresse mit einer kleinen Anpassung bzw. einem anderen Namen (von z. B. Partner/Partnerin?) hinterlegen und nur bei einer der Adressen die Wochenendzustellung in den Einstellungen untersagen.

Beim Bestellen wählt man dann mit einem Klick einfach entsprechend den passenden Adresseintrag aus und der Liefertag passt sich automatisch an.

