Mein Netflix: Neue Anlaufstelle für euer Smartphone

Netflix führt einen neuen Bereich in der Netflix-App für Android und iOS ein, der sich „Mein Netflix“ nennt. Ziel dieser neuen Anlaufstelle sei es, dass man mobil mit nur einem kurzen Blick einen Inhalt findet, den man bei Netflix schauen möchte.

Man findet hier die eigenen Downloads von Serien und Filmen, man sieht das Profil, es gibt Benachrichtigungen und mehrere Listen. Darunter auch eine Trailer-Liste, die euch zum Beispiel eine neue Serie anzeigt, deren Trailer ihr gesehen habt.

Euch wird dort außerdem die Liste mit Inhalten angezeigt, die ihr speichert. Netflix rät dazu, dass man möglichst viele Inhalte bewertet, denn so kann man lernen und den Bereich mit besseren Inhalten füllen. Ich habe in all den Jahren aber gelernt, dass das nichts bringt und Netflix einfach random irgendwelche Inhalte empfiehlt.

Meistens die Inhalte, die man gerade sowieso pushen möchte.

