Mercedes-Benz Vision Avtr vorgestellt

Mercedes-Benz hat die Consumer Electronics Show 2020 in Las Vegas genutzt, um ein neues und kompaktes Elektroauto mit hoher Reichweite zu präsentieren, welches Ende 2020 in Produktion geht. Spaß beiseite, man hat den Vision Avtr vorgestellt, der als Fahrzeug im Film Avatar hätte durchgehen können.

Mercedes-Benz träumt von der Zukunft

Die Abkürzung hat jedoch noch eine Bedeutung, denn sie steht für „ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION“. Das Konzeptfahrzeug verkörpert laut Mercedes-Benz „die Vision von Mercedes-Benz Designern, Ingenieuren und Trendforschern für Mobilität in ferner Zukunft“. Und bei Daimler träumt man ein bisschen.

-->

Es ist nämlich von einer „graphenbasierter organischer Zellchemie“ die Rede, welche frei von seltenen Erden und Metallen ist. Damit soll die Elektromobilität unabhängig von fossilen Ressourcen werden. Achso, und dann gibt es das:

Die 33 bionischen Klappen auf der Rückseite des Fahrzeugs erinnern an Reptilienschuppen. Sie können mit dem Fahrer und durch den Fahrer mit ihrer Außenwelt durch natürlich fließende Bewegungen in subtilen Gesten kommunizieren.

Die Sitze sind aus DINAMICA-Leder (nachhaltig). der Boden ist aus Karuun und die Passagiere sind über die Sinne mit dem Fahrzeug verschmolzen. Okay.

Schön zu sehen, dass die deutschen Premiumhersteller auch 2020 noch Geld in solche Konzepte pumpen und in der Zukunft leben. Ich bin jetzt aber gespannt, ob nach diesem Konzept, was weit von der Realität entfernt ist, auch richtige Ankündigungen von Mercedes-Benz in diesem Jahr folgen werden.

Mercedes-Benz Vision Avtr im Video

Vision-S: Sony zeigt ein Elektroauto Das nenne ich mal eine kleine Überraschung: Sony hat die Consumer Electronics Show genutzt, um ein Konzept vorzustellen, bei dem es sich um ein Elektroauto handelt. Die Autohersteller haben die Messe in den letzten Jahren erobert, Sony hat sich also…7. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->