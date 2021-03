Meross rabattiert smarten WLAN-Garagentoröffner

Der Hersteller von smarter Hardware Meross ist vor einer Weile mit einem WLAN-Garagentoröffner in den Markt gestartet, der sich per Alexa, HomeKit und Co. ansprechen lässt. Nun senkt man den Preis für das Produkt.

Der „Meross Garagentoröffner“ wird über WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden und kann wahlweise über die Meross-App, per Apple Homekit, Alexa, Google Home oder Samsung Smart Things gesteuert werden. Dabei merkt das Gerät, wenn sich der Besitzer mit seinem Auto nähert – das Tor öffnet und schließt dann automatisch.

Erstmals seit der Einführung auf dem deutschen Markt ist der Öffner jetzt statt für 52,99 Euro für 33,99 Euro frei Haus zu haben. Der Preis kommt durch die Kombination von zwei Aktionen zustande. So kann man auf der Amazon-Produktseite aktuell einen 8-Euro-Rabatt aktivieren und mit dem Gutscheincode MSG100HK11 (gültig bis 04.04.2021) gibt es dann nochmal einen Extra-Rabatt direkt im Warenkorb obendrauf.

Zum Meross WLAN-Garagentoröffner →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

