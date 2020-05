Microsoft Surface Go 2 zeigt sich erstmals

Microsoft präsentierte im Sommer 2018 erstmals das Surface Go und damit eine kompakte Version der Surface-Tablets. Nun steht der Nachfolger an, der wohl genauso groß sein, jedoch ein größeres Display mit 10,5 Zoll bekommen wird.

Die Displayränder werden also dünner und die Auflösung liegt nun bei 1920 x 1280 Pixel, so WinFuture. Unter der Haube gibt es die Wahl zwischen Intel Pentium Gold 4425Y und Intel Core m3-8100Y und Wi-Fi 6 ist ebenfalls mit von der Partie.

-->

Surface Go 2 startet bei 460 Euro

Mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher soll das Microsoft Surface Go bei 459 Euro in Deutschland starten und wer 8 GB RAM und 128 GB Speicher möchte, der muss 629 Euro auf den Tisch legen. Preise für die m3-Version, LTE-Version oder die neue Version mit 256 GB Speicher gibt es bisher allerdings noch nicht.

Microsoft wird das Surface Go 2 sicher in den kommenden Tagen offiziell zeigen und dann im Laufe des Monats auf den Markt bringen. Das Tastatur-Cover ist hier natürlich ebenfalls dabei und man wird es in mehreren Farben bekommen.

