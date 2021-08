N26: Keine Echtzeitüberweisung von PayPal und einigen Sparkassen

Die Bank N26 hatte bereits im Jahr 2019 mit anderen Banken zu kämpfen, die Überweisungen zu N26 auf Eis legten. Nun gibt es anscheinend Einschränkungen bei Echtzeitüberweisung zu N26.

Die Finanzaufsicht Bafin hat wegen mangelnder Kontrollsysteme mal wieder ein Auge auf N26 und hat sogar mit Wachstumsbeschränkungen gedroht. Das war so weit bekannt. Ob das der Grund ist, warum aktuell Echtzeitüberweisung zu N26 stellenweise nicht möglich sind, lässt sich nur schwer sagen, aber es würde ins Bild passen.

Wie uns nun bereits mehrfach zugetragen und belegt wurde, lassen sich aktuell keine Echtzeitüberweisung von PayPal zu N26 durchführen. Auch einige (wie viele genau ist uns nicht bekannt) Sparkassen ermöglichen dieses Feature nicht mehr, sobald das Geld in Echtzeit zu einem Konto bei N26 gehen soll. Beispielhaft ist hier die Sparkasse Köln-Bonn zu nennen.

Zu den Gründen wollten sich bisher weder PayPal noch die Sparkassen offiziell äußern. Allerdings bestätigt man dieses Vorgehen gegenüber betroffenen Kunden.

PayPal bestätigt das Vorgehen

So heißt es in uns vorliegender Support-Kommunikation seitens PayPal, dass „leider die Echtzeitüberweisung von PayPal an die N26-Bank aktuell nicht möglich“ sei und man aber „im ständigen Austausch“ stehe, „damit auch dort die Funktion möglich wird“. In der Zwischenzeit wird Kunden zu einer klassischen Überweisung an die N26-Bank geraten.

Die Sparkasse Köln-Bonn äußert sich noch knapper. So würde es aufseiten der Sparkasse keine Probleme geben, allerdings gäbe es Mechanismen, die Kunden „vor Betrügern schützen sollen“, auf die man keinen Einfluss habe.

Ob weitere Banken und Sparkassen ähnlich vorgehen, entzieht sich aktuell noch unserer Kenntnis. Falls ihr dazu Input habt bzw. euch auch bereits aufgefallen ist, dass keine Echtzeitüberweisung zu einem N26-Konto von eurer Bank aus möglich ist, meldet euch doch bitte in den Kommentaren einmal zu Wort.

