Netflix: Das ist neu im August

Netflix hat heute bekannt gegeben, welche Inhalte euch im August erwarten werden. Wir wollen euch hier eine kurze Übersicht der Inhalte bieten.

Wie immer gibt es gegen Ende des Monats die neuen Inhalte für den kommenden Monat bei den Streamingdiensten und Sky hat wie immer vorgelegt und auch bei Disney+ gab es schon Neuigkeiten. Nun folgt Netflix, Amazon sicher auch bald.

Netflix wird im August unter anderem eine neue Serie namens Biohackers zeigen, wir bekommen den Film Venom, den Film Aquaman, die 7. Staffel von Arrow und vieles mehr. Es gibt wie immer ein Video und darunter alle Inhalte als Liste.

Video: August-Neuheiten 2020 bei Netflix

Liste: August-Neuheiten 2020 bei Netflix

1. August 2020

Die Supermonster: Die neue Klasse – NETFLIX KIDS & FAMILY

Neue Abenteuer und neue Freunde rufen. Die Supermonster heißen in Pitchfork Pines eine neue Klasse süßer Vorschulknirpse willkommen: Olive, Rocky, Sami und Zane.

2. August 2020

Vernetzt – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Der Wissenschaftsjournalist Latif Nasser erörtert, auf welch faszinierende Art und Weise Menschen miteinander, mit der Welt und dem gesamten Universum verbunden sind.

3. August 2020

Immigration Nation – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Dokureihe bietet einen einzigartigen und nuancierten Einblick in die andauernden Konflikte innerhalb des zerrütteten Einwanderungssystems der USA.

4. August 2020

Felipe Castanhari präsentiert: Unsere geheimnisvolle Welt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese informative Serie – moderiert vom brasilianischen Youtuber Felipe Castanhari – widmet sich rätselhaften Phänomenen aus den Bereichen Geschichte und Wissenschaft.

Sam Jay: 3 In The Morning – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Die Komikerin und „Saturday Night Live“-Autorin Sam Jay legt in Atlanta ein fantastisches Stand-up-Special hin.

Tut Tut Cory Flitzer: Das Sommercamp – NETFLIX KIDS & FAMILY

Cory verbringt den Sommer mit seinem besten Freund Freddie im Camp Freundschaft. Doch Freddie bringt seine Cousine Rosie mit und sorgt so für Eifersucht.

Malibu Rescue – Die nächste Welle – NETFLIX KIDS & FAMILY

Als in Malibu wieder der Sommer einkehrt, veranstalten die Flundern am Strand einen internationalen Rettungsschwimmer-Wettbewerb und treten unerwartet selbst mit an.

5. August 2020

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend – NETFLIX FILM

In diesem interaktiven Special muss Kimmy vor der Hochzeit zunächst den bösen Plan des Reverend vereiteln. Nun sind die Zuschauer gefragt, was sie als Nächstes tun soll.

Die meistgesuchten Verbrecher der Welt – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Im Mittelpunkt dieser Dokureihe stehen einige der gesuchtesten Verbrecher der Welt, die sich trotz Belohnungen und globaler Ermittlungen der Festnahme entziehen konnten.

Anelka: Der Missverstandene – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Ist er ein Rüpel oder ein verkannter Held? Diese eindringliche Dokumentation erörtert das kontroverse Vermächtnis des französischen Fußballstars Nicolas Anelka.

6. August 2020

The Rain: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Viele Jahre, nachdem der Regen die Bevölkerung Skandinaviens dezimierte, wollen Simone und Rasmus die Menschheit retten. Doch über die Methode sind sie sich uneinig.

The Seven Deadly Sins: Kaiserlicher Zorn der Götter – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Da die Ten Commandments Camelot nun fest unter ihrer Kontrolle haben, tun sich die Seven Deadly Sins erneut zusammen, um Britannia von dem Dämonenklan zu befreien.

7. August 2020

Selling Sunset: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Bei der Oppenheim Group stehen Veränderungen ins Haus. Ein wichtiger Verkauf wird abgeschlossen, die Maklerinnen denken über ihre Karriere nach und eine Trennung droht.

Sing On! Germany – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In diesem Karaoke-Wettbewerb mit Palina Rojinski müssen Teilnehmer für eine Chance auf das Preisgeld in Höhe von bis zu 30.000 Euro genau den richtigen Ton treffen.

Unsere winzigen Nachbarn – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese in den USA angesetzte Naturdokumentarreihe über das faszinierende Leben kleinster Tiere erzählt spannende Überlebensgeschichten aus versteckten Welten.

Nailed It! Mexico: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Kuvertüre fließt und die Backkatastrophen nehmen überhand, wenn Amateurbäcker versuchen, sich mit Armadillos, Aliens und Elvis in Kuchenform einen Preis zu erbacken.

Work It – NETFLIX FILM

Um an einer Elite-Uni angenommen zu werden, avanciert eine begabte, aber tollpatschige 18-Jährige namens Quinn (Sabrina Carpenter) kurzerhand zur Wettkampftänzerin.

Die Reise nach Westen: Staffel 2 NETFLIX KIDS & FAMILY

Für den Affenkönig und seine Freunde geht die Suche nach den heiligen Schriftrollen weiter. Aber in einer Welt voller Dämonen, Götter und Magie hat alles seinen Preis.

Die Zauberer: Geschichten aus Arcadia – NETFLIX KIDS & FAMILY

Im letzten Teil der „Geschichten aus Arcadia“-Trilogie von Guillermo del Toro begegnet Merlins junger Lehrling Figuren aus „Trolljäger“ und „3 von oben“.

Wortparty: Singt alle mit! – NETFLIX KIDS & FAMILY

Musik ab! Diese farbenfrohen Musikvideos laden einfach zum Tanzen ein. Bailey, Franny, Kip, Lulu und Tilly können es kaum erwarten, mit euch zu singen und zu tanzen.

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – Kinder im Weltall – NETFLIX KIDS & FAMILY

Der Zauberschulbus entführt die Kinder ins Weltall, wo sie die Internationale Raumstation besichtigen. Doch dann müssen sie vor einem gigantischen Bärtierchen flüchten.

10. August 2020

Das große Comedy-Crossover – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In diesem Special treffen Welten aufeinander: bekannte Gesichter, überraschende Gastauftritte und lebhafter Wettbewerb aus vier verschiedenen Comedyserien.

11. August 2020

Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Schauspieler, Regisseur, Autor und Comedian Rob Schneiderspricht in seinem ersten Netflix Original Comedy Special über seine Familie, sein Leben und das Töpfchentraining seiner Töchter.

12. August 2020

Greenleaf: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Greenleafs kämpfen gegen Harmony & Hope. Calvary droht der Untergang. Ein Ausweg muss her. Doch Altlasten aus der Vergangenheit sind nicht so einfach abzuschütteln.

(un)gesund – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Dokureihe nimmt sich die lukrative Wellness-Branche vor, die Gesundheit und Heilung verspricht. Aber können die Produkte den Verheißungen gerecht werden?

14. August 2020

Teenage Bounty Hunters – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nachdem Zwillinge von einer christlichen Highschool zufällig einen Flüchtigen schnappen, jagen sie mit einem erfahrenen Kopfgeldjäger Atlantas Kautionsflüchtige.

3%: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dieser dystopische Thriller geht in die nächste Runde.

Dirty John: Die Geschichte von Betty Broderick – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mitten in der bitteren Scheidung von ihrem untreuen Ehemann kocht Betty Brodericks in dieser auf wahren Begebenheiten basierenden Dramaserie auf mörderische Weise über.

Der Jahrhundertraub – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese Serie mit Andrés Parra und Christian Tappan basiert auf dem Überfall auf die kolumbianische Zentralbank im Jahr 1994, bei dem 33 Millionen USD erbeutet wurden.

Project Power – NETFLIX FILM

Ein Ex-Soldat, eine Jugendliche und ein Polizist jagen gemeinsam in New Orleans nach dem Ursprung einer neuen Pille, die vorübergehend Superkräfte verleiht.

Fearless – Babysitten ist Heldensache – NETFLIX FILM

Reid, ein begeisterter Zocker und allgemeiner Faulpelz, schaltet den schwersten Videospiel-Level der Welt frei: Babysitten.

Die Oktonauten und die Sac-Actun-Höhle – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die Oktonauten starten in ein Unterwasserabenteuer, das sie durch gefährliche Höhlen führt. Dort helfen sie einem kleinen Tintenfisch, ins Karibische Meer heimzufinden.

15. August 2020

Rita: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Stress als Schulleiter beeinträchtigt Hjørdis’ Verhältnis zu Rita und Uffe. Ein alter Schwarm tritt in Ritas Leben. Jeppe kommt mit gebrochenem Herzen nach Hause.

17. August 2020

Verrückte Lehrer – NETFLIX FILM

Eine zusammengewürfelte Gruppe von Lehrern und Schülern macht sich auf, das Geld zurückzuholen, dass ihnen von einem gefährlichen Gangster gestohlen wurde.

Glitch Techs: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Auch in der neuen Staffel machen Miko und Five wieder Jagd auf allerlei Videospielmonster.

19. August 2020

Die Regeln im Hause DeMarcus – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Jay DeMarcus von den Rascal Flatts und seine Frau Allison, die Schönheitskönigin, sind ein einflussreiches Paar in Nashville – doch zu Hause läuft’s nicht immer glatt.

Verbrechen verbindet – NETFLIX FILM

Alicia ist verzweifelt und bereit alles zu tun, um zu verhindern, dass ihr Sohn für den versuchten Mord an seiner Ex-Frau verhaftet wird.

High Score – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Dokureihe beleuchtet das Goldene Zeitalter der Videospiele, in dem Wettbewerb, Innovation und einfach nur Spaß großgeschrieben werden.

20. August 2020

Biohackers – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mia beginnt ihr Medizinstudium an der renommierten Uni Freiburg, doch schnell stellt sich heraus, dass ihr Interesse an revolutionärer Biohacking-Technologie nicht nur wissenschaftliche Gründe hat: Sie will das Vertrauen von Star-Dozentin Prof. Tanja Lorenz gewinnen, mit der sie ein dunkles Geheimnis verbindet. Um den Tod ihres Bruders aufzuklären, begibt sie sich in eine gefährliche Welt voller illegaler Gen-Experimente. Als sie den genialen Biologiestudenten Jasper und seinen geheimnisvollen Mitbewohner Niklas kennenlernt, muss sie sich entscheiden: Zwischen ihren Gefühlen und ihren Prinzipien, zwischen Rache für ihre Familie und dem Schutz ihrer neuen Freunde.

Great Pretender – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Makoto Edamura, der vermeintlich größte Schwindler Japans, erlebt eine böse Überraschung, als er versucht, den Weltklassebetrüger Laurent Thierry übers Ohr zu hauen.

John Shepherds Kontaktversuche mit Aliens – NETFLIX FILM

Ein Elektronikgenie vom Lande sendet Radiosignale ins All und sucht nach Spuren außerirdischer Zivilisationen. Sein Privatleben hingegen ist recht einsam.

21. August 2020

Hoops – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein ungehobelter Highschool-Basketballtrainer will sein grottenschlechtes Team unbedingt in die großen Ligen bringen. Da hat er sich ja etwas vorgenommen.

Rust Valley Restorers: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mike kauft Autos schneller, als er sie restaurieren kann, Avery und Connor fahren nach Detroit und Cassidy widmet sich einem persönlichen Projekt.

Fuego negro – NETFLIX FILM

Ein flüchtiger Verbrecher findet Unterschlupf in einem geheimnisvollen Hotel. Doch schon bald muss er feststellen, dass die Gäste hier nicht menschlich sind.

All Together Now – NETFLIX FILM

Amber lässt sich nicht so leicht entmutigen – bis ein schreckliches Ereignis ihren Optimismus und ihre Lebensart infrage stellt. Kann Amber ihre Hoffnung wiederfinden?

The Sleepover – NETFLIX FILM

Eine ehemalige Diebin im Zeugenschutzprogramm wird entführt, um ein letztes Ding zu drehen. Nun liegt es an ihren beiden Kindern, sie vor ihren Entführern zu retten.

Alien TV – NETFLIX KIDS & FAMILY

In dieser lustigen Kinderserie – einer Mischung aus Computeranimation und Realverfilmung – wollen Aliens auf der Erde mehr über das Leben der Menschen erfahren.

25. August 2020

Diebische Elstern: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die jugendlichen Kleptomaninnen geraten auch in der neuen Staffel in allerlei Schwierigkeiten.

Emilys Wunderlabor – NETFLIX KIDS & FAMILY

Mit Emily Calandrelli macht Wissenschaft Spaß. Die spannenden Experimente, Aktivitäten und Vorführungen in dieser Serie werden euch vom Hocker hauen.

26. August 2020

Kein Strandzugang! – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese Serie lädt in die berühmten Hamptons in den USA ein zur Besichtigung der luxuriösen Villen von Großindustriellen, Hightech-Unternehmern und Prominenten.

Cobra Kai: Staffel 1 und 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

30 Jahre nach dem All Valley Karate Tournament im Jahr 1984 entbrennt die Rivalität zwischen Johnny (William Zabka) und Daniel (Ralph Macchio) erneut.

Phönix aus der Asche – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Dieser Film erzählt die außergewöhnliche Geschichte der Paralympischen Spiele und könnte die Sichtweise auf Behinderung, Vielfalt und das menschliche Potenzial verändern.

27. August 2020

Aggretsuko: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Die rote Pandadame Retsuko lässt auch in der neuen Staffel ihre angestaute Wut beim Death-Metal-Karaoke heraus.

28. August 2020

I AM A KILLER: Released – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kann ein kaltblütiger Mörder, der vor 30 Jahren wegen eines brutalen Mordes zum Tode verurteilt wurde, in eine Gesellschaft wiedereingegliedert werden, die er kaum kennt?

Geheime Anfänge – NETFLIX FILM

Polizisten suchen gemeinsam mit Comic- und Cosplay-Geeks nach einem Mörder, der die Herkunftsgeschichten von Superhelden nachstellt.

Liste: August-Lizenztitel 2020 bei Netflix

Arrow: Season 7 1-Aug.-2020

London Has Fallen 1-Aug.-2020

Mother! 1-Aug.-2020

The Little Witch 1-Aug.-2020

Scooby-Doo 1-Aug.-2020

Two Is a Family 1-Aug.-2020

Geronimo: An American Legend 1-Aug.-2020

Plan B – Scheiss Auf Plan A 1-Aug.-2020

Plötzlich Papa 1-Aug.-2020

My Little Pony: The Movie 5-Aug.-2020

Alpha 6-Aug.-2020

Leave No Trace 11-Aug.-2020

RIDE ON TIME: Season 2 13-Aug.-2020

Cuckoo: Season 5 15-Aug.-2020

Kingsman: The Golden Circle 15-Aug.-2020

Searching 18-Aug.-2020

Dieses bescheuerte Herz 22-Aug.-2020

What Happened to Monday 23-Aug.-2020

Superfly 24-Aug.-2020

Aquaman 25-Aug.-2020

Down a Dark Hall 28-Aug.-2020

The Perfect Match 29-Aug.-2020

The Worst Witch: Season 2 30-Aug.-2020

Luo Bao Bei: Season 1 31-Aug.-2020

Venom 31-Aug.-2020

