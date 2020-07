Netflix nennt die 10 erfolgreichsten Filme

Netflix äußert sich eigentlich gar nicht so gerne zu konkreten Zahlen und hält auch weiterhin an dieser Taktik fest. Diese Woche gab es aber eine Liste mit den 10 erfolgreichsten Filmen bei Netflix. Es gibt aber auch einige Einschränkungen.

Netflix: Nicht die beste Top-10-Liste

Punkt Nummer 1 wäre, dass man nur die Filme von Netflix nennt. Punkt Nummer 2 wäre, dass jeder Zuschauer gezählt wird, der mehr als 2 Minuten geschaut hat. Und Punkt Nummer 3 wäre, dass man nur die ersten vier Wochen zählt.

Vermutlich fällt die Kurve nach der 4. Woche rasant ab, da Netflix die Inhalte dann nicht mehr so prominent beim Start der App bewirbt. Aber es ist immerhin mal ein Anhaltspunkt und laut Bloomberg sehen die Netflix Top 10 so aus:

Extraction (99 Millionen) Bird Box (89 Millionen) Spenser Confidential (85 Millionen) 6 Underground (83 Millionen) Murder Mystery (73 Millionen) The Irishman (64 Millionen) Triple Frontier (63 Millionen) The Wrong Missy (59 Millionen) The Platform (56 Millionen) The Perfect Date (48 Millionen)

Damit will Netflix wohl in erster Linie zeigen, dass der aktuelle Film mit Chris Hemsworth sehr beliebt war. Wir wissen aber nicht, wie viele der 99 Millionen Zuschauer in den ersten vier Wochen den Abspann gesehen haben.

